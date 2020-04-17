Я тату-мастер, делаю татуировки уже 4 года Очень люблю эстетику Азии и японскую культуру. Мне нравятся знакомства с новыми людьми, но редко когда испытываю сильное желание сближаться для более крепких дружеских отношений. Я замужем, поэтому никаких о ношений кроме дружеских - я не ищу :) Ещё обожаю кошек и обучаюсь игре на барабанах

Профиль обновлён 18 апреля 2023 г.

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.