Красноярск
Профиль пользователя Milya5
О себе
Я тату-мастер, делаю татуировки уже 4 года
Очень люблю эстетику Азии и японскую культуру. Мне нравятся знакомства с новыми людьми, но редко когда испытываю сильное желание сближаться для более крепких дружеских отношений. Я замужем, поэтому никаких о ношений кроме дружеских - я не ищу :)
Ещё обожаю кошек и обучаюсь игре на барабанах
Профиль обновлён 18 апреля 2023 г.
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