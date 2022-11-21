Красноярск
Профиль пользователя Migliore
О себе
Работаю инженером технической поддержки, учусь на инженера-программиста.
В музыке особых предпочтений нет, люблю все, кроме шансона. Занимаюсь в тренажерном зале, иногда хожу покидать мячик в кольцо.
Не курю и не люблю запах сигарет.
По вечерам люблю поиграть в Лигу легенд или почитать какую-нибудь книгу/новеллу/манхву/мангу. Больше нравится спокойное времяпрепровождение, например поиграть в настольные игры или просто погулять, но иногда не против рвануть в клуб или бар. Раньше был заядлым анимешником, но последние лет 5 почти не смотрю.
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Красноярск
Ищешь друзей и компанию в городе Красноярск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.