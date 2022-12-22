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Красноярск
Профиль пользователя Maryyyyy

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О себе

Иногда суеты навести охото😅
Люблю слушать музыку, слушаю все подряд, под настроение.)
Люблю стендап, иногда катаюсь на велосипеде, а зимой на коньках.)

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить
Разнообразить свои будни)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Snezha.di
Красноярск → Другое
Прогулятся и выпить кофе
маленькое фото пользователя Astvor
Красноярск → Другое
Посидеть в какой-нибудь приятной кафешке и поболтать о всяком
маленькое фото пользователя Denra
Красноярск → Другое
поиграть в Мафию/Сопротивление
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