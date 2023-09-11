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Красноярск
Профиль пользователя MarusiaSh

фото пользователя MarusiaSh

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alena_z1

Москва → пообщаться

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Откликнулось 55 участников

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Love_TLI

Красноярск → пообщаться

Друзья, давайте найдем уже друг друга

Откликнулось 26 участников

маленькое фото пользователя Sakunikki

Москва → пообщаться

Психологическая консультация бесплатно)

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя VladG

Москва → пообщаться

Поговорим о чём-нибудь?😁

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Sovushka

Москва → пообщаться

Будьте собой, не притворяйтесь

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Steshka

Ростов-на-Дону → пообщаться

Поныть, обсудить, поржать.

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Max_Polyakov

Москва → пообщаться

Общение в интернете или в реальной жизни

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Vanya1408

Киров → пообщаться

Давайте поболтаем о кино, играх, музыке, мемах. О чем угодно в общем

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Ksu0

Красноярск → другое

Хочу в бар, танцевать, петь и веселиться. Пошли?

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Nataliamitria

Красноярск → собрать компанию

Из Москвы с любовью

Откликнулся 1 участник

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