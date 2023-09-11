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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя MarusiaSh
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Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино
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