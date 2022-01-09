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Красноярск
Профиль пользователя MariyaR

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О себе

Ищу друзей и новые увлечения в городе, Рада новым знакомствам

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогулка, общение, перекусить, посмеяться, весело провести время

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