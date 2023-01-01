О себе

Мама двоих детей, в декрете. Хочу найти подруг по интересам, ходить в спортзал, кино, кафе, клубы. У всех моих подруг дети, семьи, проблемы, сложно организоваться, пишите если у вас есть время и желание общаться и куда-нибудь ходить вместе)