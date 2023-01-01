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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Mariya35
О себе
Мама двоих детей, в декрете. Хочу найти подруг по интересам, ходить в спортзал, кино, кафе, клубы. У всех моих подруг дети, семьи, проблемы, сложно организоваться, пишите если у вас есть время и желание общаться и куда-нибудь ходить вместе)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль
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