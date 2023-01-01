⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Красноярск

Красноярск
Профиль пользователя Mariya35

фото пользователя Mariya35

О себе

Мама двоих детей, в декрете. Хочу найти подруг по интересам, ходить в спортзал, кино, кафе, клубы. У всех моих подруг дети, семьи, проблемы, сложно организоваться, пишите если у вас есть время и желание общаться и куда-нибудь ходить вместе)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Красноярск → сходить на мероприятие

Хочу сходить в кафе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя DoRinaV

Красноярск → пообщаться

Хочу найти новых подружек😌

Откликнулось 5 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Красноярск

маленькое фото пользователя Tatyana_Log
маленькое фото пользователя EHOT
маленькое фото пользователя Alisa99
маленькое фото пользователя Warfolowmy
маленькое фото пользователя Sergeiantonov
маленькое фото пользователя Stasya2302
маленькое фото пользователя Eri._kon
маленькое фото пользователя wonder_ros
маленькое фото пользователя nazgul
маленькое фото пользователя Vicky
маленькое фото пользователя JeremyBentham
маленькое фото пользователя mirduk
маленькое фото пользователя Inna20
маленькое фото пользователя Kirillgmail
маленькое фото пользователя Natyla_33
маленькое фото пользователя Killer564
маленькое фото пользователя Vvvet
маленькое фото пользователя Kana
маленькое фото пользователя Ya_yest_grut
маленькое фото пользователя Levik
маленькое фото пользователя Tatyana3824
маленькое фото пользователя Vitaly.Vata
маленькое фото пользователя kaalex26
маленькое фото пользователя Kaisa_Moore
маленькое фото пользователя Anny86
маленькое фото пользователя Badmaker
маленькое фото пользователя cold.one
маленькое фото пользователя Vi_Za

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам