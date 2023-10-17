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Красноярск
Профиль пользователя MaRiiA97

фото пользователя MaRiiA97

О себе

Ищу тех самых подруг, с которыми будем собираться и обсуждать всех и всё на свете 😈

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие

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📺 Политика

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → пообщаться

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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Друзья, давайте найдем уже друг друга

Откликнулись 33 участника

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Красноярск → прогуляться, перекусить

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

Откликнулось 27 участников

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Ищу человека, с которым можно пообщаться по душам 🌷

Откликнулось 17 участников

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Красноярск → собрать компанию

поиграть в Мафию/Сопротивление

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