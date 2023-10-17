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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя MaRiiA97
О себе
Ищу тех самых подруг, с которыми будем собираться и обсуждать всех и всё на свете 😈
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🏢 Работа😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие
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