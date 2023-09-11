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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Maaya
О себе
Дофаминовый наркоман, люблю эмоционально заряжаться от симпатичных мне людей, люблю внимание от симпатичных мужчин, как и все женщины и девушки)) первое время мне сложно открыться, но став другом, я могу делиться всем на свете)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
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