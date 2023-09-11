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Красноярск
Профиль пользователя Maaya

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О себе

Дофаминовый наркоман, люблю эмоционально заряжаться от симпатичных мне людей, люблю внимание от симпатичных мужчин, как и все женщины и девушки)) первое время мне сложно открыться, но став другом, я могу делиться всем на свете)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💨 Кальян

События пользователя

Красноярск → пообщаться

Поболтать с кем нибудь симпатичным)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Misha_philosoph

Москва → пообщаться

Обсудить вероятность появления жизни на других планетах

Откликнулось 18 участников

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Красноярск → собрать компанию

поиграть в Мафию/Сопротивление

Откликнулось 6 участников

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