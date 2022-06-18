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Красноярск
Профиль пользователя M2U3eP

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О себе

Люблю путешествовать и открывать для себя что-то новое.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 💩 Шутки про говно

События пользователя

Красноярск → собрать компанию
Впервые в вашем городе. Ищу компанию оптимистичных и весёлых людей.
Москва → прогуляться, перекусить
Прекрасный день, чтобы погулять.
Хургада → прогуляться, перекусить
Может кто тоже в Египте? Можем встретиться)
Москва → собрать компанию
Попить крафта в теплом и уютном баре.
Москва → прогуляться, перекусить
Незабываемая встреча в Гольяново.
Москва → пообщаться
Вечеринка для тех кто не спит... @

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kris.Novash
Москва → Другое
Завести новые знакомства ✨
маленькое фото пользователя Al.se.sh
Москва → Другое
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
маленькое фото пользователя Vera22
Москва → Другое
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
маленькое фото пользователя Rutan
Москва → Другое
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
маленькое фото пользователя Elisea
Москва → Другое
Английский разговорный клуб и пикник в Парке Горького
маленькое фото пользователя Slowmo
Москва → Другое
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️
маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое
Прогуляться в «Лесная чайная»
маленькое фото пользователя Alana
Макеевка → Другое
просто поговорить о чем угодно
маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое
Познакомиться с общительными, интересными людьми
маленькое фото пользователя Mari007
Москва → Другое
Играть в большой теннис
маленькое фото пользователя Is_as_is
Москва → Другое
Сходить в караоке на Шаболовке
маленькое фото пользователя Nas_tia123
Москва → Другое
Сходить в кино
маленькое фото пользователя MaryBlu
Москва → Другое
Ищу активных друзей в ВАО
маленькое фото пользователя Mirmilei
Москва → Другое
Сходить на урбан форум
маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое
Кто хочет пойти на квиз плиз 16.07 в 18:00
маленькое фото пользователя Lil_squirell
Москва → Другое
Сходить на выставку "Сальвадор Дали &Пабло Пикассо" в саду Баумана
маленькое фото пользователя OLGA1
Москва → Другое
Фестиваль Индийской музыки. Диснейленд. "Остров мечты" м. Технопарк
маленькое фото пользователя Chapman
Москва → Другое
Пойдем петь песни!
маленькое фото пользователя Bubuzel
Москва → Другое
Танцевать до утра
маленькое фото пользователя Maryyyyy
Красноярск → Другое
Разнообразить свои будни)
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