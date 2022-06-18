Красноярск
Профиль пользователя Lyutemfo
О себе
Люблю читать и изучать психологию, медицину и этикет, учу английский язык. Также нравятся глубокие произведения, будь это книги или фильмы. Занимаюсь в спортзале, люблю играть в большой теннис, танцевать. Обожаю подвижный отдых, путешествовать, гулять, наслаждаться природой. Я очень творческий человек: рисую, фотографирую, мастерю. Очень добрая)
Ищу приятного в общении человека со своими увлечениями. Давайте дружить? Пошлите гулять?)
Профиль обновлён 29 января 2023 г.
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