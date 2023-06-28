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Красноярск
Профиль пользователя Love_TLI

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О себе

Очень люблю слушать музыку, меломан.
Читаю книги по психологии и саморазвитию.
Всегда за что то новое и интересное.
Каждый день меняю свою жизнь к лучшему, лучезарный и веселый человек.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться

События пользователя

Красноярск → пообщаться
Общение на темы саморазвития и бизнеса
Красноярск → пообщаться
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Хочу найти друзей, с кем можно классно провести время и поговорить.
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