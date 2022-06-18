Красноярск
Профиль пользователя Linara

фото пользователя Linara
фото #2 пользователя Linara

Профиль обновлён 17 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🍿 Сходить в кино 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 💃 Потанцевать

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогулка по о.Татышева, можно на роликах)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

Чат поддержки: задайте вопрос тут

маленькое фото пользователя Kaisa_Moore
Красноярск → Другое

Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге

маленькое фото пользователя wonder_ros
Красноярск → Другое

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

маленькое фото пользователя Nady996
Красноярск → Другое

Прогулка по городу

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.