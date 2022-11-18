⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Красноярск

Красноярск
Профиль пользователя Lexus130

фото пользователя Lexus130

Профиль обновлён 29 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить
Ищу знакомства, по интересам или для простого общения. Буду рад всем.
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Красноярск

Ищешь друзей и компанию в городе Красноярск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.