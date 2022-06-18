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Красноярск
Профиль пользователя Lex130

фото пользователя Lex130

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

✝️ Религия💩 Шутки про говно🖼 Выставка / музей

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить

Ищу знакомства, по интересам или для простого общения. Буду рад всем.

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Откликнулись 2 участника
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