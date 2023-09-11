Красноярск

Профиль пользователя Levant

О себе Слушаю турецкую музыку, люблю читать. По настроению занимаюсь творчеством - декупаж, шитье. Оочень люблю домашних животных. Ищу компанию для похода в кофейню, на выставку, на прогулку по городу. Люблю людей с чувством юмора.

Была в сети на этой неделе

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