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Красноярск
Профиль пользователя Levant

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О себе

Слушаю турецкую музыку, люблю читать. По настроению занимаюсь творчеством - декупаж, шитье. Оочень люблю домашних животных. Ищу компанию для похода в кофейню, на выставку, на прогулку по городу. Люблю людей с чувством юмора.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа✝️ Религия🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

События пользователя

Красноярск → сходить на мероприятие

Кто со мной в Театр муз комедии?..

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Откликнулись 2 участника
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