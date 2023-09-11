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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Levant
О себе
Слушаю турецкую музыку, люблю читать. По настроению занимаюсь творчеством - декупаж, шитье. Оочень люблю домашних животных. Ищу компанию для похода в кофейню, на выставку, на прогулку по городу. Люблю людей с чувством юмора.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🏢 Работа✝️ Религия🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
События пользователя
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