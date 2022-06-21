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Красноярск
Профиль пользователя Lera1111

фото пользователя Lera1111

О себе

Много работаю,но иногда хочется сходить куда нибудь отдохнуть ищу компанию 😊

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

Участие в других событиях

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Откликнулось 115 участников

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