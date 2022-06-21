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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Lera1111
О себе
Много работаю,но иногда хочется сходить куда нибудь отдохнуть ищу компанию 😊
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр🪩 Ночной клуб🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
Участие в других событиях
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