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Красноярск
Профиль пользователя Kuzman

фото пользователя Kuzman

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → активный отдых

Собрать классную компанию🍀

маленькое фото пользователя Lena_soulart
маленькое фото пользователя AlexKkk
маленькое фото пользователя Sladenkiy_kotik
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasiyaaa

Москва → собрать компанию

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

Откликнулось 59 участников

маленькое фото пользователя Dinaasd

Москва → активный отдых

Сделать фото, найти новые локации, погулять, зайти в кафе💘

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя wonder_ros

Красноярск → прогуляться, перекусить

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Olgaonalisa

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться в центре, выпить кофе.

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Snezha.di

Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогулятся и выпить кофе

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Tush

Москва → прогуляться, перекусить

Знакомиться и практиковать английский :)

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя MariyaR

Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогулка, общение, перекусить, посмеяться, весело провести время

Откликнулся 1 участник

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