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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Ksu0
О себе
Люблю общаться, узнавать новое, добрых и открытых людей, гулять с горячим кофе и вкусняшками, слушать музыку и танцевать
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
Не нравится:
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