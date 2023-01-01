⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Красноярск

Красноярск
Профиль пользователя Ksu0

фото пользователя Ksu0

О себе

Люблю общаться, узнавать новое, добрых и открытых людей, гулять с горячим кофе и вкусняшками, слушать музыку и танцевать

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💨 Кальян🎮 Видеоигры
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Красноярск

маленькое фото пользователя Artyom92
маленькое фото пользователя Milya5
маленькое фото пользователя Viktkalin
маленькое фото пользователя Mariya35
маленькое фото пользователя MariyaR
маленькое фото пользователя Tyrrr1992
маленькое фото пользователя Darya19
маленькое фото пользователя Kirillgmail
маленькое фото пользователя Nadyushka26
маленькое фото пользователя Fjdicsnfek
маленькое фото пользователя ZOp5
маленькое фото пользователя Red_el
маленькое фото пользователя Elizaveta007
маленькое фото пользователя Alina_30
маленькое фото пользователя Deadbed
маленькое фото пользователя Anastakica
маленькое фото пользователя grenachebbo
маленькое фото пользователя Kuzman
маленькое фото пользователя Mu12
маленькое фото пользователя Love_TLI
маленькое фото пользователя Milka_u
маленькое фото пользователя Vi_Za
маленькое фото пользователя Nady996
маленькое фото пользователя Lex130
маленькое фото пользователя Zubayr
маленькое фото пользователя Astvor
маленькое фото пользователя Alex15
маленькое фото пользователя Tess

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам