Красноярск
Профиль пользователя Kirillgmail

фото пользователя Kirillgmail
фото #2 пользователя Kirillgmail

О себе

Спорт это мой наркотик!

Профиль обновлён 2 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить

Буду рад новым знакомствам

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kaisa_Moore
Красноярск → Другое

Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге

маленькое фото пользователя Ponama_1904
Краснодар → Другое

Предпочитаю общение в соц.сетях

маленькое фото пользователя Julia_alex
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать, порефлексировать

маленькое фото пользователя Nastya_Yakimkina
Самара → Другое

Можем вместе поиграть в геншин, поболтать об увлечениях и прочее))

маленькое фото пользователя Anastasia1808
Назарово → Другое

Хочу общаться, ищу друзей-знакомых

маленькое фото пользователя Lili3101
Краснодар → Другое

Пообщаться, найти друзей

маленькое фото пользователя miss_rita
Анапа → Другое

общение, знакомства, дружба

маленькое фото пользователя lerichio
Чита → Другое

Найти подругу/друга

маленькое фото пользователя Nadyushka26
Красноярск → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя Anastakica
Красноярск → Другое

Позови меня выпить кофе😜

маленькое фото пользователя Temi
Красноярск → Другое

Отдых на свежем воздухе

маленькое фото пользователя Anastasia29
Майкоп → Другое

Пообщаемся?)

маленькое фото пользователя Olenika
Красноярск → Другое

Погулять развеяться

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Другие пользователи из города Красноярск

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.