Красноярск
Профиль пользователя Kirillgmail
О себе
Спорт это мой наркотик!
Профиль обновлён 2 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏢 Работа
События пользователя
Участие в других событиях
Красноярск → Другое
Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге
Краснодар → Другое
Предпочитаю общение в соц.сетях
Санкт-Петербург → Другое
Поболтать, порефлексировать
Самара → Другое
Можем вместе поиграть в геншин, поболтать об увлечениях и прочее))
Назарово → Другое
Хочу общаться, ищу друзей-знакомых
Краснодар → Другое
Пообщаться, найти друзей
Анапа → Другое
общение, знакомства, дружба
Чита → Другое
Найти подругу/друга
Красноярск → Другое
Ищу друзей
Красноярск → Другое
Позови меня выпить кофе😜
Красноярск → Другое
Отдых на свежем воздухе
Майкоп → Другое
Пообщаемся?)
Красноярск → Другое
Погулять развеяться
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