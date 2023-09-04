⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Красноярск

Красноярск
Профиль пользователя Kana

фото пользователя Kana

О себе

Смотрю сериалы, играю в игры

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино

События пользователя

Красноярск → пообщаться

Поболтать, обсудить аниме и поиграть в игры

маленькое фото пользователя NatMax
маленькое фото пользователя LizaDenya
маленькое фото пользователя Alexander89
маленькое фото пользователя Sterva43
Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nasti_mov

Москва → пообщаться

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

Откликнулось 49 участников

маленькое фото пользователя Vicky

Красноярск → пообщаться

Поговорить (по настроению), подружиться (по желанию) :)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Katelyn

Оренбург → пообщаться

Аниме, книги, kpop, Дорамы, геншин

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя SolED

Новосибирск → пообщаться

Го общаться, а то скyчно (игры, сериалы, аниме)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя MarinaRadchenko

Красноярск → пообщаться

Ищу интернсных собеседников

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Красноярск

маленькое фото пользователя Tahr3
маленькое фото пользователя Alisa99
маленькое фото пользователя Lex130
маленькое фото пользователя Deadbed
маленькое фото пользователя Ragnar911
маленькое фото пользователя Araks
маленькое фото пользователя Dary_a
маленькое фото пользователя angossipp
маленькое фото пользователя Nick_Rain
маленькое фото пользователя Darya19
маленькое фото пользователя Kseniya123
маленькое фото пользователя Dash
маленькое фото пользователя Nikita24rus
маленькое фото пользователя Vovzik22
маленькое фото пользователя Kristalnui
маленькое фото пользователя Comrade
маленькое фото пользователя grenachebbo
маленькое фото пользователя Differenwitrrg
маленькое фото пользователя Levik
маленькое фото пользователя MarinaRadchenko
маленькое фото пользователя Denra
маленькое фото пользователя RVV78
маленькое фото пользователя Alisha12
маленькое фото пользователя Valerhik
маленькое фото пользователя flikera
маленькое фото пользователя MariyaR
маленькое фото пользователя Kirillgmail
маленькое фото пользователя VladPS4

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам