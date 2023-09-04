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Поболтать, обсудить аниме и поиграть в игры

Го общаться, а то скyчно (игры, сериалы, аниме)

Поговорить (по настроению), подружиться (по желанию) :)

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

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