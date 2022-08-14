Красноярск
Профиль пользователя Kaisa_Moore

фото пользователя Kaisa_Moore
фото #2 пользователя Kaisa_Moore

О себе

Работаю фармацевтом, имеются свободные вечера
Люблю гулять, ходить в кино, болтать обо всем
Хотелось бы найти друга\подругу, чтобы не грустить 😌

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Красноярск → другое

Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Поболтать в телеге)

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Общение, друзья

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ищу друга, подругу

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Я хочу поболтать найди знакомства

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