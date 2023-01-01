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Красноярск
Профиль пользователя just_friends

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О себе

Прогулки, посиделки, болтовня обо всём и ни о чем, настольные игры, любительский волейбол, языки, классическая и попсовая музыка, пение для души, простое человеческое общение, теплота и открытость.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

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📺 Политика

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Denra

Красноярск → собрать компанию

поиграть в Мафию/Сопротивление

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Nataliamitria

Красноярск → собрать компанию

Из Москвы с любовью

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Ahmed

Красноярск → прогуляться, перекусить

Поговорить

Откликнулись 2 участника

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