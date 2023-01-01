Красноярск

Профиль пользователя just_friends

О себе Прогулки, посиделки, болтовня обо всём и ни о чем, настольные игры, любительский волейбол, языки, классическая и попсовая музыка, пение для души, простое человеческое общение, теплота и открытость.

Была в сети на прошлой неделе

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