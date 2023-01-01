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Красноярск
Профиль пользователя Irina1994

фото пользователя Irina1994

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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События пользователя

Красноярск → сходить на мероприятие

Спектакль в театре Пушкина, «Смерть Тарелкина», например. Или просто пообщаться)

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Откликнулся 1 участник
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