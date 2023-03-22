Красноярск
Профиль пользователя Inna20

фото пользователя Inna20

О себе

Люблю читать (классика, фантастика, фэнтази),пишу рассказы, люблю историю, составляю генеалогическое древо своей семьи, коллекционирую денежные банкноты и монеты, слушаю рок, люблю велосипеды

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить

Набережная

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tatyana_Log
Красноярск → Другое

Ищу подругу для разговора по душам и совместного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя Leontopodium_S
Красноярск → Другое

Пройтись, перекусить, получше узнать Красноярск

маленькое фото пользователя Ketrin22
Красноярск → Другое

Куда нибудь съездить погулять, погода огонь

Красноярск → Другое

Прогулка активный отдых

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