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Красноярск
Профиль пользователя happiness.24.RU

фото пользователя happiness.24.RU

О себе

Каждое утро начинается с той ноги. Заряжаю окружающих позитивом и оптимизмом. Про меня говорят душа компании. Развитие разносторонние, для меня всё интересно. Нету придела саморазвитию. Верю что судьба подарит встречу с тем самым человечком близким по душе и сердцу.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🍷 Выпить в баре💨 Кальян
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