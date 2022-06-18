Я вас приветствую дорогие дамы, я ГУРОН и больше всего люблю общение в реальной жизни, спорт - турники, высоковольтная электроника, катушки тесла, люблю путешествия по Сибири, снимаю видеоролики на ютуб и хорошо фотографирую

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино ✈️ Путешествия

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