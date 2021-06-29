Красноярск
Профиль пользователя grenachebbo
О себе
привет, котенки))
я ариша. пишу книгу, иногда смотрю аниме, слушаю в основном англоязычные песни, но и других навалом) работаю на удаленке, ярко крашусь, с классным собеседником могу болтать о чем угодно - от реинкарнаций до тупых каламбуров. за свободу вероисповедания, любви и смысла жизни) есть тараканы в голове, хотя кто без них))
соскучилась по общению, открыта для перспектив и комфортных партнеров по досугу 🐈👣
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
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