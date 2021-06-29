привет, котенки)) я ариша. пишу книгу, иногда смотрю аниме, слушаю в основном англоязычные песни, но и других навалом) работаю на удаленке, ярко крашусь, с классным собеседником могу болтать о чем угодно - от реинкарнаций до тупых каламбуров. за свободу вероисповедания, любви и смысла жизни) есть тараканы в голове, хотя кто без них)) соскучилась по общению, открыта для перспектив и комфортных партнеров по досугу 🐈👣

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 🎲 Настольные игры 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль ✈️ Путешествия 🍴 Кафе / ресторан 🖼 Выставка / музей 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового

💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎭 Театр 🪩 Ночной клуб 📸 Пофоткаться

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