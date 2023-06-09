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Красноярск
Профиль пользователя Genius22

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О себе

Разноплановый человек в музыке, все зависит от настроения
В свободное время занимаюсь саморазвитием, читаю книжки, видео познавающие смотрю, люблю пообщаться с умными людьми.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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