Красноярск

Профиль пользователя Genius22

О себе Разноплановый человек в музыке, все зависит от настроения

В свободное время занимаюсь саморазвитием, читаю книжки, видео познавающие смотрю, люблю пообщаться с умными людьми.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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