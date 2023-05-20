Красноярск
Профиль пользователя Fjdicsnfek

фото пользователя Fjdicsnfek

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Красноярск → пообщаться

Хочу найти подругу пообщаться а потом как пойдет

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