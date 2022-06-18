Красноярск
Профиль пользователя Exzistens
О себе
Работа это основное мое занятие😂, бывает хожу в зал.
Работаю строителем, люблю хороший и не стандартный юмор, люблю поговорить, интересно узнавать людей.
Профиль обновлён 18 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью
Другие пользователи из города Красноярск
Ищешь друзей и компанию в городе Красноярск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.