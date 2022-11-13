Люблю поездки, командировки. Ровно на одном месте сидеть не могу. Катаюсь на горных лыжах. Предпочитаю Сибирь, не понимаю Москву. Хотелось бы снять небольшой видео ролик. Чуть чуть фотографирую.

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы

🪐 Астрология / таро 💩 Странный юмор

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.