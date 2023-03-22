Красноярск
Профиль пользователя Eventus
О себе
Спорт в меру, сколько позволяет времени после работы
Путешествовал по югу России
Любитель новых открытий, обучаться с нуля.
Против долгих переписок, за активное время провождения, сходить на танцы или в горы, прокатиться на велосипеде, спрыгнуть с парашутом - нет проблем👍
Иногда бываю нудным умником
Профиль обновлён 13 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Красноярск
Ищешь друзей и компанию в городе Красноярск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.