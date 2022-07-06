Красноярск
Профиль пользователя Elyaa
О себе
Писать только девочкам!
Профиль обновлён 14 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес
Не нравится:
☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Красноярск → Другое
Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге
Казань → Другое
Не против сходить со мной попить кофе?😇
Казань → Другое
Прогуляться
Казань → Другое
Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)
Казань → Другое
Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼
Казань → Другое
Тусить в центре 🙂
Красноярск → Другое
Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪
Казань → Другое
Ищу подругу
Казань → Другое
Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃
Москва → Другое
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Казань → Другое
Было бы неплохо встретиться и потусить)
Казань → Другое
Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу
Москва → Другое
Ищу подругу💖
Красноярск → Другое
Ищу подругу для разговора по душам и совместного времяпрепровождения
Казань → Другое
погулять, пообщаться, выпить кофе
Красноярск → Другое
Позови меня выпить кофе😜
Казань → Другое
Ищу подружку для общения, прогулок🌷 (без инт)
Казань → Другое
прогуляться потусить )
Казань → Другое
Приезжаем с подругами в Казань
Казань → Другое
Сходить в клуб
Мытищи → Другое
Ищу подруг для совместных прогулок, походов в кино, кафе💐
Казань → Другое
Ищу веселую подругу, квартал желательно
Красноярск → Другое
Куда нибудь съездить погулять, погода огонь
Казань → Другое
Посидеть в кафе 💃сходить на тренажерку 💪🔥
Красноярск → Другое
Прогулка по городу
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