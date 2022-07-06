Красноярск
Профиль пользователя Elyaa

фото пользователя Elyaa

О себе

Писать только девочкам!

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Казань → прогуляться, перекусить

Пообщаться , подружиться , погулять в девичьей компании🌸

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kaisa_Moore
Красноярск → Другое

Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге

маленькое фото пользователя dia668
Казань → Другое

Не против сходить со мной попить кофе?😇

маленькое фото пользователя Mila05
Казань → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Dariaa
Казань → Другое

Собираем женскую группу (общение, прогулки и т.д)

маленькое фото пользователя Agent_blond_007
Казань → Другое

Хочу сходить куда нибудь с компанией(потусить, прогуляться)💃🏼

маленькое фото пользователя Anna_di.smm
Казань → Другое

Тусить в центре 🙂

маленькое фото пользователя wonder_ros
Красноярск → Другое

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

маленькое фото пользователя Kristina32
Казань → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Polina5689
Казань → Другое

Ищу подругу . прогуляться или потусить 🙃

маленькое фото пользователя Karinella
Москва → Другое

Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼

маленькое фото пользователя Zulfia
Казань → Другое

Было бы неплохо встретиться и потусить)

маленькое фото пользователя Lera_K
Казань → Другое

Просто погулять или сходить на совместный шоппинг) ищу подругу

маленькое фото пользователя Mar_Mar
Москва → Другое

Ищу подругу💖

маленькое фото пользователя Tatyana_Log
Красноярск → Другое

Ищу подругу для разговора по душам и совместного времяпрепровождения

маленькое фото пользователя Albina
Казань → Другое

погулять, пообщаться, выпить кофе

маленькое фото пользователя Anastakica
Красноярск → Другое

Позови меня выпить кофе😜

маленькое фото пользователя An.gal
Казань → Другое

Ищу подружку для общения, прогулок🌷 (без инт)

Казань → Другое

прогуляться потусить )

маленькое фото пользователя Gusya
Казань → Другое

Приезжаем с подругами в Казань

маленькое фото пользователя Liliya2718
Казань → Другое

Сходить в клуб

маленькое фото пользователя Kalista
Мытищи → Другое

Ищу подруг для совместных прогулок, походов в кино, кафе💐

маленькое фото пользователя AGL1
Казань → Другое

Ищу веселую подругу, квартал желательно

маленькое фото пользователя Ketrin22
Красноярск → Другое

Куда нибудь съездить погулять, погода огонь

маленькое фото пользователя Dilya88
Казань → Другое

Посидеть в кафе 💃сходить на тренажерку 💪🔥

маленькое фото пользователя Nady996
Красноярск → Другое

Прогулка по городу

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