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Красноярск
Профиль пользователя Elizaveta007

фото пользователя Elizaveta007

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → собрать компанию

Девчонки кто хочет сегодня в караоке?

маленькое фото пользователя katerinacher_098
маленькое фото пользователя Kattiiya
Откликнулись 2 участника

Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу компанию сходить в ресторан,потанцевать

маленькое фото пользователя Anetta
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя marishh

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу новые знакомства, эмоции❤️

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Tomass

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищy нoвыe знaкoмствa ✨✨

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя annakern1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулось 13 участников

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