Красноярск

Профиль пользователя DoRinaV

О себе Люблю знакомиться и общаться с новыми людьми🙊

В восторге от рукоделия и люблю учиться чему-то новому🧵

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

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