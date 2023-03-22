⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Красноярск

Красноярск
Профиль пользователя DoRinaV

фото пользователя DoRinaV

О себе

Люблю знакомиться и общаться с новыми людьми🙊
В восторге от рукоделия и люблю учиться чему-то новому🧵

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Красноярск → пообщаться

Хочу найти новых подружек😌

маленькое фото пользователя Sterva43
маленькое фото пользователя Love_TLI
маленькое фото пользователя Viks17
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kaisa_Moore

Красноярск → другое

Поговорить обо всем, записывать кружочки в телеге

Откликнулось 25 участников

маленькое фото пользователя Kirill.K5

Курск → пообщаться

Можем обсудить кино, медицину, музыку, спорт, игры, авто.

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Vicky

Красноярск → пообщаться

Поговорить (по настроению), подружиться (по желанию) :)

Откликнулось 7 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Красноярск

маленькое фото пользователя Zubayr
маленькое фото пользователя Astvor
маленькое фото пользователя Zheny
маленькое фото пользователя svetaaa7
маленькое фото пользователя Vitaly.Vata
маленькое фото пользователя Hina
маленькое фото пользователя Inna20
маленькое фото пользователя wonder_ros
маленькое фото пользователя Tatyana3824
маленькое фото пользователя Versenta
маленькое фото пользователя Izmail13
маленькое фото пользователя Linara
маленькое фото пользователя Lenuza
маленькое фото пользователя Ksenia_Ks
маленькое фото пользователя lyhatnk644
маленькое фото пользователя Karamelnii
маленькое фото пользователя Boris_B
маленькое фото пользователя Karina198
маленькое фото пользователя Procrastinator
маленькое фото пользователя Migliore
маленькое фото пользователя Comrade
маленькое фото пользователя Tripthrees
маленькое фото пользователя Love_TLI
маленькое фото пользователя Kirochka
маленькое фото пользователя olga_matzs
маленькое фото пользователя Till0
маленькое фото пользователя Ismail
маленькое фото пользователя Red_el

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам