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Красноярск
Люблю знакомиться и общаться с новыми людьми🙊
Красноярск
Профиль пользователя DoRinaV
О себе
Люблю знакомиться и общаться с новыми людьми🙊
В восторге от рукоделия и люблю учиться чему-то новому🧵
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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