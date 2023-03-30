Красноярск
Профиль пользователя DoraKizaru
О себе
Можно: пиво,приколы.
Нельзя: остальнойе.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🪩 Ночной клуб 📚 Книги
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 🪐 Астрология / таро 🇬🇧 Изучение нового
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