Красноярск
Профиль пользователя Denra

фото пользователя Denra
фото #2 пользователя Denra

О себе

Люблю свободное время провести с книжкой или поиграть в настолки

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💰 Бизнес

События пользователя

Красноярск → собрать компанию

поиграть в Мафию/Сопротивление

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя wonder_ros
Красноярск → Другое

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

маленькое фото пользователя Milka_u
Красноярск → Другое

Хочу поболтать с необычной личностью ✨

маленькое фото пользователя kaalex26
Красноярск → Другое

с любовью из тильта

маленькое фото пользователя Snezha.di
Красноярск → Другое

Прогулятся и выпить кофе

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