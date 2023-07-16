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Красноярск
Профиль пользователя Demid124

фото пользователя Demid124

О себе

Очень люблю баню))
Поэтому работаю пармастером в банном комплексе)

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

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Не нравится:

🏫 Учеба📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр

События пользователя

Красноярск → пообщаться

Всем доброго времени суток ✌🏼хотелось бы найти интересных собеседников

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastakica

Красноярск → прогуляться, перекусить

Позови меня выпить кофе😜

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Snezha.di

Красноярск → прогуляться, перекусить

Прогулятся и выпить кофе

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Ylia1111

Красноярск → пообщаться

Открытые люди, с чувством юмора, отзовитесь)))

Откликнулись 2 участника

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