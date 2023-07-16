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Красноярск
Очень люблю баню))
Красноярск
Профиль пользователя Demid124
О себе
Очень люблю баню))
Поэтому работаю пармастером в банном комплексе)
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Не нравится:
🏫 Учеба📺 Политика💩 Шутки про говно✝️ Религия☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр
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