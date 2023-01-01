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Красноярск
Профиль пользователя Darya19

фото пользователя Darya19

О себе

Очень люблю гулять по городу. Ходить в театр, кино.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

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Откликнулось 14 участников

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