⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Красноярск
Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Darya19
О себе
Очень люблю гулять по городу. Ходить в театр, кино.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Красноярск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам