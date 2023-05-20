Красноярск
Профиль пользователя DarkThenBlack74
О себе
Люблю разную иностранную музыку от 30х до 00х годов, в основном слушаю иностранную музыку 80х, рок, поп. Очень не люблю российские фильмы.
Профиль обновлён 10 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
✝️ Религия
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