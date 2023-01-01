Красноярск

Профиль пользователя cold.one

О себе Привет👋

Люблю ходьбу и созерцать, умеренные силовые нагрузки, иногда выпить, а также время в общении с качественным юмором, тактичным тоном🤗 Желаю соответстующего досуга🤝🏻

Был в сети на прошлой неделе

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