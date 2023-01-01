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Красноярск
Привет👋
Красноярск
Профиль пользователя cold.one
О себе
Привет👋
Люблю ходьбу и созерцать, умеренные силовые нагрузки, иногда выпить, а также время в общении с качественным юмором, тактичным тоном🤗 Желаю соответстующего досуга🤝🏻
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры
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