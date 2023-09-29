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Красноярск
Профиль пользователя Cheloveg

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О себе

Слушаю рок и метал в большинстве их проявлений.

Люблю выбраться на природу, так что походы и автокемпинг эт прям моё.

Алкоголь в меру и в хорошей компании.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🪩 Ночной клуб
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