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Красноярск
Профиль пользователя Badmaker

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О себе

Обожаю видеоигры, могу говорить о них часами. Составлю компанию в спортзал. Люблю общаться с людьми обладающими нестандартным мышлением.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр💨 Кальян🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить

Приехал в отпуск.

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