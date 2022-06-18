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Красноярск
Красноярск
Профиль пользователя Badmaker
О себе
Обожаю видеоигры, могу говорить о них часами. Составлю компанию в спортзал. Люблю общаться с людьми обладающими нестандартным мышлением.
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🏫 Учеба🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового
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