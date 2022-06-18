Обожаю видеоигры, могу говорить о них часами. Составлю компанию в спортзал. Люблю общаться с людьми обладающими нестандартным мышлением.

Был в сети вчера

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