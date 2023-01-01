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Красноярск
Профиль пользователя Arina19.07

фото пользователя Arina19.07

О себе

Я меломан, с музыкой везде и повсюду.
Люблю природу, пешие прогулки по вечернему городу)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно📺 Политика🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры
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