Красноярск

Профиль пользователя Arina19.07

О себе Я меломан, с музыкой везде и повсюду.

Люблю природу, пешие прогулки по вечернему городу)

Была в сети на прошлой неделе

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