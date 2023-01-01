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Красноярск
Я меломан, с музыкой везде и повсюду.
Красноярск
Профиль пользователя Arina19.07
О себе
Я меломан, с музыкой везде и повсюду.
Люблю природу, пешие прогулки по вечернему городу)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового
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