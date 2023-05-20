Красноярск
Профиль пользователя Anny86
О себе
Люблю панк-рок)
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги
Не нравится:
✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🏫 Учеба
События пользователя
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