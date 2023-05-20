Красноярск
Профиль пользователя Anny86

фото пользователя Anny86

О себе

Люблю панк-рок)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🏫 Учеба

События пользователя

Красноярск → пообщаться

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