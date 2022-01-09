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Красноярск
Профиль пользователя AnnaServ

фото пользователя AnnaServ

О себе

Мои ценности: любовь, развитие, творчество,минимализм, качество. Люблю пешие прогулки на природе. Изучаю нутрициологию (еда дарит здоровье и энергию). Повышаю свою финансовую грамотность (личные финансы, инвестиции).

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Astvor
Красноярск → Другое
Посидеть в какой-нибудь приятной кафешке и поболтать о всяком
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