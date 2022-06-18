Красноярск
Профиль пользователя AnnaKo
О себе
Катаюсь на велосипеде, зимой на коньках. Читаю книги, любимые авторы М. Франко, Ф. Бакман, Х. Янагихара и другие. Также читаю мангу(любимые мангаки Харада, Kitsune Chon, Mhi i Tumani )и ранобе, смотрю аниме. Учусь рисовать карандашом.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
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