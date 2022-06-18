Катаюсь на велосипеде, зимой на коньках. Читаю книги, любимые авторы М. Франко, Ф. Бакман, Х. Янагихара и другие. Также читаю мангу(любимые мангаки Харада, Kitsune Chon, Mhi i Tumani )и ранобе, смотрю аниме. Учусь рисовать карандашом.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

Ищешь друзей и компанию в городе Красноярск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Красноярск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.