Красноярск
Профиль пользователя Anime_321
О себе
✅Я люблю музыку. Любую главное чтоб душевная.
✅Люблю аниме. Любые.
✅Люблю играть в волейбол.
❌Ненавижу людей которые считают себя божеством этого мира.
❌Не люблю влюбляться потом так быстро набивают сердце....
✅Люблю читать и придумать фф
Профиль обновлён 27 апреля 2023 г.
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