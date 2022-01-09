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Красноярск
Профиль пользователя angossipp

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О себе

Мечтала о подружке с таро? Вот она я))
Занимаюсь таро-психологией, веду блог в инстаграм)

Буду рада новым искренним знакомствам!

Inst : angossipp

Профиль обновлён 28 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 💨 Кальян ✈️ Путешествия

Не нравится:

☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Astvor
Красноярск → Другое
Посидеть в какой-нибудь приятной кафешке и поболтать о всяком
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