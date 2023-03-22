Красноярск
Профиль пользователя Anastakica

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фото #2 пользователя Anastakica

О себе

Я открытая, добрая и весёлая. На позитиве. Люблю готовить вкусняшки. Которые потом ем и не толстею😜
Верю в добро и творю добро🙂 Верю в любовь, как дети верят в волшебство. Да и в волшебство верю 🤗
Ищу друзей таких же открытых как и я🥰

Профиль обновлён 29 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология, таро

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Красноярск → прогуляться, перекусить

Позови меня выпить кофе😜

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Caspe
Москва → Другое

Общение, знакомства

маленькое фото пользователя Kirillgmail
Красноярск → Другое

Буду рад новым знакомствам

маленькое фото пользователя Illess
Красноярск → Другое

Обожаю легких людей без замарочек.

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